إمبابى: مشروع تنمية محور قناة السويس لصالح مصر

أكد اللواء جمال إمبابى، محافظ الإسماعيلية، أن جامعة قناة السويس لها دور فعال وكبير فى وضع المخطط العام لتنمية محور قناة السويس، وقال إن هذا المشروع سيعم بالخير على الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال كلمة المحافظ فى مجلس جامعة قناة السويس، والذى عقد برئاسة الدكتور محمد محمدين، رئيس الجامعة، وقال إن الجامعة يجب أن يكون لها تعاون مع أكثر من مكتب استشارى لوضع المخطط العام لهذا المشروع، مؤكدا أن المشروع لصالح مصر والإسماعيلية. وأضاف المحافظ أنه تم اعتماد مبلغ 2.3 مليون جنيه لإنارة الطريق الدائرى بالطاقة الشمسية، وأنه سيتم التنسيق مع الكهرباء فى هذا الشأن، كما يتم حاليا استكمال تجميل الطريق الدائرى لأنه أصبح محور رئيسى بالإسماعيلية.

وتناول المحافظ الحديث عن الحملة الموجهة ضد الجامعة بسبب المستشفى التخصصى فقال: "بدون تحيز.. رؤيتنا لتشكيل جميع المستشفيات المركزية تعمل على الطوارئ، فالمشكلة ليست فى أقسام الطوارئ، ولكنها تكمن فى توفير أسرة للعناية المركزة، وهذا ما تستطيع أن توفره المستشفى التخصصى، والذى يخدم ما بعد الطوارئ وعدم تفعيل هذا القرار يصب فى صالح المستشفيات الخاصة فى الإسماعيلية.

ووجه الدكتور محمد محمدين الشكر للمحافظ على هذه الوقفة، التى يعتبرها فى صالح الإسماعيلية، ثم تحدث الدكتور محمد محمدين عن تطوير مستشفى الطوارئ، والذى تبلغ تكلفته 2 مليون جنيه لتطوير الأداء بها وتوفير الأشعة.

وقال إنه محظوظ بالفعل بالتعاون مع اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية الذى يقدر الجامعة والتعليم العالى ونعمل لصالح المحافظة والجامعة ووجوده عضوا بمجلس الجامعة يعتبر دعما كبيرا للمجلس والجامعة، وأكد أن أى مشروعات تأتى إلى المحافظة تعرض على الجامعة وأى مشروعات تأتى إلى الجامعة تعرض على المحافظة من جانب التنسيق بيننا.

واستعرض رئيس الجامعة مشروع استخدام رمال سيناء لاستخراج الطاقة الشمسية، حيث يستفيد منها كثير من المواطنين وتوفر العديد من فرص العمل، كما تحدث عن مشروع فلتره المياه بالتعاون مع الجانب الألمانى، وتحدث رئيس الجامعة عن المشروعات الحالية بالجامعة وأهمها جامعة الاسماعيلية الحكومية وتبدأ بمقر المجمع التعليمى لمدة 3 سنوات ووضع خطة لتحويل مبانى الجامعة القديمة مستقبلا ليكون مقر لجامعة الإسماعيلية الحكومية، وتمت دراسة المشروع ونحتاج سبع مبانى، ويتم هذا بالتعاون والتنسيق بين هيئة قناة السويس.

أما المشروع الثانى وهو إنشاء فندق الجامعة المقام على الطريق الجامعى مباشرة فسيكون له مكانة مستقبلية عندما يتم مشروع محور تنمية القناة ووجود الفندق فى هذا المكان بالتحديد، وسيكون مكان جذب استثمارى وجذب للطلبة العرب، وتم عمل دراسة جدوى للمشروع تشمل كل الجوانب.

أما المشروع الثالث إنشاء مصنع أدوية بجوار كلية الصيدلة، فيتضمن أقسام تدريب والإنتاج للمنظفات ومستحضرات التجميل والأدوات الطبية التى تغطى استهلاك المستشفيات

> كما تحدث رئيس الجامعة عن خطة تنمية محور قناة السويس، وقال: "إننا كجامعة القناة نتعاون مع جامعات بورسعيد والسويس وهيئة قناة السويس، وقمت باتصال بسفراء كوريا والصين تركيا وحضر مؤخرا نائب السفير الصينى، ولديهم تعاون من خلال التخطيط لهذا المشروع".

ثم استعرض رئيس الجامعة موقف الامتحانات الطلابية التى بدأت اعتبارا من 25 مايو وتنتهى فى23 يونيه، وتحدث عن المنظومة الأمنية التى تتبعها الجامعة للحفاظ على الأمن داخل الحرم الجامعى.

وأكد أن هذه المنظومة توفر الأمان لأبنائنا الطلاب، ثم تحدث الدكتور محمود عبد المحسن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن خطة الجامعة لاستثمار طاقات الشباب خلال فترة الصيف وتحدث الدكتور ممدوح غراب عن الخطة البحثية للجامعة.

جدير بالذكر أن الطالب عمر الخضرى، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، قد حضر اجتماع مجلس الجامعة لأول مرة تأكيدا على أن الجامعة تعمل لصالح الطلاب وتشاركهم فى صنع القرار.

عقب ذلك بدأت الجلسة المعتادة لمجلس الجامعة، والذى تم من خلالها منح درجات علمية جديدة لدرجتى الماجستير والدكتوراه، وعقد اتفاقيات علمية ومذكرات تفاهم بين جامعتى ماوى وكارتينا بدولة كينيا من أجل التعاون الأكاديمى والعلمى بين الجامعتين، واتفاقية طب الأسنان ومجموعة كليات الفارابى بالسعودية، واتفاقية من بين الجامعة وجامعة جريفيت باستراليا فى مجال تدوير المخلفات.

كما وافق المجلس على البدء فى قوافل الإصحاح البيئى الصيفية، والتى تشمل طب بشرى وبيطرى وإرشاد زراعة وصيدلة.