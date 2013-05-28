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السفير محمد إدريس: الجانب الإثيوبي تعهد بأن المشروع يتم على مبدأ المصلحة المشتركة

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السفير محمد إدريس: الجانب الإثيوبي تعهد بأن المشروع يتم على مبدأ المصلحة المشتركة السفير محمد إدريس: الجانب الإثيوبي تعهد بأن المشروع يتم على مبدأ المصلحة المشتركة
السفير: كان من المفترض البدء في تحويل المجرى منذ نوفمبر الماضي

كتب : محمد عاشور منذ 15 دقيقة

قال محمد إدريس، سفير لدى إثيوبيا، إن ما نشر على لسانه من تصريحات صحفية بأن مشروع بناء سد النهضة في إثيوبيا أمر واقع، غير دقيق، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن يفرض على المصريين أمرا واقعا، موضحا أنه هناك فرق بين الأمر الواقع، وما يجري على أرض الواقع.

وأضاف إدريس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن البدء في تنفيذ مشروع سد النهضة كان منذ عامين، مؤكدا أن هناك توافق بين مصر والسودان وإثيوبيا بألا تكون هناك مشروعات ضارة بأي طرف، واستكمال المشروع بطريقة لا تؤثر على مصر، وتابع: "الجانب الإثيوبي تعهد أمام العالم كله أن يتم المشروع على مبدأ المصلحة المشتركة".

وأشار السفير، إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من المصريين والسودانيين والإثيوبيين تحدد على أساس علمي، ما هي الآثار الناتجة عن هذه المشروع، مضيفا أن قرار البدء في تحوويل المجرى النهري لم يكن مفاجئا على الإطلاق، مشيرا إلى أنه كان من المفترض البدء فيه منذ شهر نوفمبر الماضي، وأجّله الجانب الإثيوبي لأسباب فنية تخصه، وأعلن أنه سيتم العمل فيه اليوم، الذي يوافق العيد الوطني في إثيوبيا.

واختتم: "مصر لا تقف ضد التنيمة بإثيوبيا، ولكنها حريصة على عدم الإضرار بمصالحها".

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