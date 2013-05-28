وزير الصحة يسافر إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

"حامد": سنتقدم بمشروع لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروسات الكبدية

كتب : حسن حسين الثلاثاء 28-05-2013 19:47

أكد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، أن مصر ستتقدم بمشروع يطالب منظمة الصحة العالمية أن تضع على قمة أولوياتها مكافحة أمراض الفيروسات الكبدية، والتي تنتشر في العديد من دول العالم بدرجات متفاوتة.

وقال وزير الصحة إن "منظمة الصحة العالمية اهتمت بأمراض مثل (الملاريا والسل) حتى اختفت تقريبا، ونحن نريد اهتماما مماثلا لانتهاء أمراض الفيروسات الكبدية".

جاء ذلك لدى مغادرة وزير الصحة مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، على رأس وفد إلى جنيف في زيارة لسويسرا تستغرق 4 أيام، للمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والذي يضم مصر في عضويته لأول مرة منذ 10 سنوات.

وأضاف وزير الصحة أن دولا تقدمت بمشروع لتمييز التعامل الطبي مع المثليين جنسيا، أنهم يعترضون على التمييز في العلاج الطبي للمثليين حتى مع الاختلاف الشديد دينيا واجتماعيا مع هؤلاء، لأن العلاج حق للجميع، كما أن هذا مخالف لمبدأ منظمة الصحة العالمية الذي يحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو أي شيء آخر.