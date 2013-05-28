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دراسة: الكرز يحتوي على نسبة عالية من مضادات التهاب المفاصل

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دراسة: الكرز يحتوي على نسبة عالية من مضادات التهاب المفاصل دراسة: الكرز يحتوي على نسبة عالية من مضادات التهاب المفاصل

كتب : روان مسعد منذ 45 دقيقة

قدمت جامعة أوريجون للصحة والعلوم بالولايات المتحدة، دراسة جديدة عن منافع الكرز الحامض في تخفيف آلام المفاصل والالتهابات المزمنة وهشاشة العظام، حيث يشير الباحثون إلى أن الكرز الحامض يحتوي على مضادات الالتهابات أكثر من أي طعام آخر.

فقد وجدت الدراسة التي أجريت على عشرين امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و70 عاما يعانين من التهابات مزمنة في المفاصل، أن شرب عصير الكرز الحامض مرتين يوميا لمدة ثلاثة أسابيع أدى إلى خفض الكثير من الالتهابات المفاصل وخاصة لدى السيدات اللائي كان لديهن أعلى مستويات من المرض في بداية الدراسة.

كما أوضحت الدراسة أن تناول الكرز الحامض لن يكون له أية آثار جانبية على صحة المريض، سواء إذا كان يعاني من أمراض أخرى أو على كفاءة الأدوية التي يتناولها ليخفف من التهاب المفاصل.

بالإضافة إلى كل ذلك فإن طبيعة لون الكرز الأحمر تجعله يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة وهي التي تعرف بقدرتها على تخفيف الالآم وكذلك خفض نسبة الالتهابات.

واكتشف الباحثون أيضا قدرة الكرز الحامض الهائلة على التخفيف من مرض هشاشة العظام، وقالوا أن الكرز يحد من أعراض هشاشة العظام والتهاب المفاصل بنسبة تزيد على 20%.

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