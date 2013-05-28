"ميناء القاهرة الجوي": 3 خطوط تعمل أوتوماتيكيا فور انقطاع الكهرباء

كتب : حسن حسين منذ 5 دقائق

أكد جلال ضياء الدين نائب رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي للعمليات، أن مطار القاهرة الدولي لم يتأثر بأزمة انقطاع الكهرباء، وقال إن المطار يرتبط بـ3 خطوط رئيسية لتوصيل الكهرباء وهم خط أساسي من حلمية الزيتون والثاني من مدينة نصر والثالث من مدينة السلام، مضيفا أنه في حال قطع التيار من أي من هذه الخطوط فإن الخط الثاني يعمل أوتوماتيكيا للتشغيل على الفور.

وأشار إلى أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي عن هذه الخطوط الثلاثة، فإن مطار القاهرة يستعين بمولدات احتياطية تعمل هي الأخرى أوتوماتيكيا، ولكن هذه المولدات لا تقوم إلا بتشغيل الأماكن الأساسية كالصالات والممرات لتفادي إيقاف السفر والوصول.

ولفت إلى أن هناك خطة لترشيد الاستهلاك داخل المطار، وقد تم إصدار التعليمات للمختصين بضرورة مراجعة كافة المكاتب والتأكد من إغلاق مصادر الطاقة بها فور انتهاء العمل وتخفيف الإضاءة في الطرقات بالنسبة لمباني الموظفين في إطار المساعدة على التخفيف من أزمة الكهرباء.