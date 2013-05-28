رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في الشورى: عبدالمقصود مظلوم وباسم يوسف "أراجوز"

أبوعميرة: من السهل أن أفعل مثل باسم يوسف ولكن مكانتي الإعلامية تمنعني

كتب : محمد يوسف الثلاثاء 28-05-2013 18:27

هاجم شكري أبوعميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون برنامج "الإعلامي باسم يوسف، وقال أمام لجنة الشؤون المالية بالشورى: "من السهل أن أعمل برنامج مثل باسم يوسف وأجلب إعلانات أكثر منه في التلفزيون المصري ولكن هذا ليس إعلاما محترما ولا أستخدم إعلامي كي أكون "أراجوز أو مضحكاتي"، أنا أقدم إعلام رأي وليس المهم الإعلانات لكن المهم ما أقدمه".

وأضاف "أبوعميرة"، خلال اجتماع مالية الشورى لمناقشة موازنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كنا نُتهم بأننا مع النظام السابق وبعد الثورة كنا نتهم أننا مع المجلس العسكري وعندما انتخب مجلسي الشعب والشورى أصبحنا نتهم بأننا مع الإخوان المسلمين".

وهاجم أبوعميرة القنوات والفضائيات الخاصة، قائلا إنها تهاجم وتدمر كل يوم في الدولة، ومن السهل أن نفعل ما يفعلونه ولكننا نهدف للبناء وسنستمر في بناء الدولة وكفآت التلفزيون موجودة في القنوات الخاصة.

وتابع أبوعميرة: هناك ظلم كبير لمعالي وزير الإعلام صلاح عبد المقصود وما يقال عن منع ظهور بعض الشخصيات غير صحيح، وجمال زهران قال ذلك أثناء حديثه على الفضائية المصرية، وأقول إننا وجهنا دعوة لكل رموز المعارضة للتلفزيون

ومنهم حمدين صباحي وحازم أبو إسماعيل وعبد الحليم قنديل ونحن نقدم الرأي والرأي الآخر.