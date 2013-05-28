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التليفزيون المصري يحتفل بعيد الإعلاميين الجمعة المقبل

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التليفزيون المصري يحتفل بعيد الإعلاميين الجمعة المقبل التليفزيون المصري يحتفل بعيد الإعلاميين الجمعة المقبل

كتب : انتصار حسني منذ 55 دقيقة

استعد قطاع الأخبار للاحتفال بعيد الإعلاميين في الحادي والثلاثين من مايو الجاري يوم الجمعة المقبل، وصرح إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار بأن القطاع أعد خريطة برامجية للاحتفال بهذه المناسبة تشمل إذاعة فقرات في برنامج "صباح الخير يا " عن تاريخ الإعلام المصري ونشأة الإذاعة المصرية وروادها الأوائل، ويخصص برنامج "اتجاهات" على القناة الأولى حلقة الأربعاء للاحتفال بهذه المناسبة؛ حيث يستضيف بعض الإذاعيين القدامى، وأساتذة الإعلام للحديث عن المناسبة.

من جانبه، صرح الدكتور علي مبارك رئيس قناة النيل للأخبار، بأن القناة أعدت يوما مفتوحا للاحتفال بعيد الإعلاميين يوم الجمعة يتضمن إذاعة تقارير من داخل الإذاعة المصرية ولقاءات مع رواد العمل الإذاعي وإذاعة أفلام تسجيلية عن تاريخ الإذاعة المصرية وعن التليفزيون المصري الذي مضى على إنشائه 53 عاما.

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