وزير الري: إجراءات تحويل الأنهار عند السدود لا تعني بدء تدفق المياه في المجرى الرئيسي

بهاء الدين: مازلنا فى انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية.. وموقفنا المبدئى هو عدم قبول مصر بأي مشروع يؤثر التدفقات المائية الحالية

كتب : أ ش أ منذ 42 دقيقة

صرح الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى أن إجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسى بحت يهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء لكن عملية التحويل لا تعنى منع مرار أو جريان المياه التى تعود من خلال التحويلة إلى المجرى الرئيسى مرة أخرى.

وقال الوزير، فى بيان صدر عن مجلس الوزراء بخصوص ما أثارته بعض وسائل الإعلام بقيام إثيوبيا ببدء إجراءات تحويل النيل الأزرق، "إن البدء فى إجراءات الإنشاء التى تجرى منذ فترة لا تعنى موافقة مصر على إنشاء سد النهضة، حيث إننا مازلنا فى انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية والتى من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام وموقفنا المبدئى هو عدم قبول مصر بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية".

وأوضح الوزير أن أزمات توزيع وإدارة المياه التى نواجهها فى مصر هذه الأيام، وشكاوى المزارعين من نقص المياه تؤكد أننا لانستطيع التفريط فى نقطة مياه واحدة من الكمية التى تأتى إلينا من أعالى النيل، وإن موقفنا من عدم معارضة أي مشروع تنموى فى أي دولة من دول الحوض لازال قائما ومستمرا مع التأكيد على عدم الإضرار بدول المصب مصر والسودان.

وأشار وزير الرى إلى أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفنى الذى سيقدم من اللجنة الثلاثية.