"البناء والتنمية": قرار "الدستورية" بمنح حق التصويت للجنود "هدم" للجيش

"الشريف": "الدستورية" تفخخ المشهد السياسي وتعرقل الديمقراطية

كتب : محمد كامل وسعيد حجازي منذ 19 دقيقة

اعتبر خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية في مصر، أن قرار المحكمة الدستورية الأخير بمنح حق التصويت لضباط ومجندي الشرطة والقوات المسلحة سيؤدى لانهيار الجيش المصري الذي يعد أمل كل العرب.

وأضاف "الشريف"، في تصريحات صحفية، أن ما تفعله المحكمة الدستورية هو تفخيخ للمشهد السياسي وخلق المشكلات وعرقلة المسار الديمقراطي، لافتا إلى أنه يجب على مؤسسة القضاء ككل التناغم مع الثورة وألا ترسي العداء بين مؤسسات الدولة.

وتابع: أن الدستورية أخطأت في هذا القرار، ويجب عليها مراجعته لأنه لا يليق بالجيش أن ينغمس في السياسة، فهو أمر يؤدي إلى استقطاب أكثر فنحن نريد أن يكون في منأى عن المعترك السياسي، وأن يقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب والقوى السياسية.

ويرى المستشار الإعلامي الجماعة الإسلامية أن البند محال أن يتم إقراره؛ فهو يؤدي إلى انهيار الدولة المصرية والجيش المصري الذي هو أمل كل العرب منوط به حماية الانتخابات فكيف يترك حماية الانتخابات والحدود وينشغل بالعمل السياسي أو ممارسة السياسة، مشددا على ضرورة أن تعي المحكمة الدستورية أنه ليس لديها الحق أن تكون سلطة تشريعية فهي سلطة رقابية سابقة للقوانين.