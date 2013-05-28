عشرات الشباب يتظاهرون أمام قسم الدقي بسبب تجديد حبس 3 من أصدقائهم

كتب : أحمد عبداللطيف منذ 1 دقيقة

تظاهر العشرات من الشباب والفتيات أمام مقر قسم شرطة الدقي، للتضامن مع 3 من أصدقائهم المتهمين بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين آخرين تحت مسمى "الاستثمار عبر شبكة الإنترنت".

وهتف المتظاهرون "الداخلية بلطجية"، و"لما اشتغلنا قالوا علينا نصابين".

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، لـ"الوطن"، إن قاضي المعارضات قرر صباح اليوم تجديد حبسهم على ذمة القضية، وأنهم أنشأوا شركة تحت مسمى "بي سي للاستثمار"، وأنهم تحصلوا على مبالغ مالية من عدد من المواطنين مقابل مرتبات شهرية مثل قضية سلمى صباحي وحاتم فهمي.

وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا على مبنى القسم، وأغلقت الباب الرئيسي تحسبا لأي عملية اقتحام.