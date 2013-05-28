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جمال فهمي: مشروع إقليم قناة السويس سيهدم مصر ويجب إسقاطه

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جمال فهمي: مشروع إقليم قناة السويس سيهدم مصر ويجب إسقاطه جمال فهمي: مشروع إقليم قناة السويس سيهدم مصر ويجب إسقاطه

كتب : محمد سليمان منذ 8 دقائق

أكد جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، أن قناة السويس راح فيها الآف المصريين لحفرها وتأسيسها، إلا أن من يحكمون الآن يريدون أن يحولوها لتجارة لحلفائهم بالخارج.

وتابع جمال فهمي، "من يحكموننا الآن خارج كل شرعية والتزام وأخلاق وضمير، هؤلاء من قفزوا على ثورة لا علاقة لهم بها، وعلى جثث الشهداء إلى أن وصلوا للحكم بالتزييف والبطلان".

وأوضح وكيل نقابة الصحفيين، خلال مؤتمر "إقليم قناة السويس والسيادة الوطنية" بمقر نقابة الصحفيين أمس، أنه "حينما قرأت مشروع القانون شعرت بأن مقارنة الخديوي إسماعيل ومن يحكمون مصر الآن فيه ظلم للخديوي، فمن يحكمون الآن يحكمون بكل غباء".

وشدد وكيل نقابة الصحفيين، على أن هذا المشروع ليس لبيع مصر وإنما لهدمها، لافتا إلى أنه على الرغم من أن المصريين شهدوا سنوات كئيبة وسيئة، إلا أن ما يحدث الآن هو الأكثر سوادا وانحطاطا.

وقال جمال فهمي، "الجماعة التي يقول رئيسها (طظ في مصر) أصبحت تحكم البلاد، واجتماعنا اليوم ليس للمطالبة وإنما لبحث كيفية إسقاط المشروع".

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