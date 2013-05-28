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أحمد عيد يصور "ألف سلامة" بشركة بجانب القرية الذكية

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أحمد عيد يصور "ألف سلامة" بشركة بجانب القرية الذكية أحمد عيد يصور "ألف سلامة" بشركة بجانب القرية الذكية
المسلسل كوميدي لشاب يخرج من السجن ويعمل ممرضا لدى رجل عجوز

كتب : هند سعد الدين الثلاثاء 28-05-2013 17:57

يصور الفنان أحمد عيد، اليوم، مسلسله الجديد "ألف سلامة" بشركة شحن وتفريغ بجانب القرية الذكية عند بوابات - إسكندرية الصحراوي، وهي شركة كامل الذي يجسد شخصيته الفنان نبيل نور الدين.

والمسلسل بطولة أحمد عيد وأحمد خليل وجيهان قمري، هاجر جاد نبيل نور الدين، وتأليف فيصل عبدالصمد وإخراج حسام النبوي.

وإنتاج مشترك بين قطاع الإنتاج بمدينة الإنتاج الإعلامي وشركة "MGR" وهو مسلسل مكون من ثلاثين حلقة عبارة عن ثلاث قصص كل قصة عبارة عن عشر حلقات.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ساخر، من خلال شخصية شاب يدعى «سلامة»، يخرج من السجن بعد اتهامه في حادث سرقة، ويلتقي رجلا عجوزا مريضا، يعمل لديه ممرضا، ويقوم برعايته ويخطط في الوقت نفسه لسرقته، وتتصاعد الأحداث.

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