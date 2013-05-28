6 أبريل البحيرة لـ"مرسي": مصر مش عزبة.. وسنعمل على إسقاطك في 30 يونيو

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني الثلاثاء 28-05-2013 18:00

أعلنت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" بالبحيرة، رفضها التام لما يحاول أن يفعله النظام الحاكم بما يسمى "إقليم قناة السويس"، حيث يريد النظام أن يحول الأرض المصرية إلى عزبة خاصة به، على حد وصف الحركة.

وقال محمد يونس، مسؤول الحركة بالبحيرة، "إننا نرفض هذا القانون ونرفض السيطرة التامة لرئيس الجمهورية على قناة السويس، وهو نفس أسلوب النظام القديم حيث عمل الرئيس المخلوع نفس العزبة له بشرم الشيخ داخل مصر".

وأضاف يونس، موجهًا حديثه للرئيس مرسي، قائلا "مصر ليست عزبة، وسنعمل على إسقاطك يوم 30 يونيو كما أسقطنا المخلوع".