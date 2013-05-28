الصداع النصفى وآلام أسفل الظهر ترفع فرص الانتحار بأمريكا

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ولاية ميتشجين، وشملت الدراسة حوالى 4.8 مليون شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، وبعض الآثار الخطيرة التى قد تحدثها.

وأشار الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من آلام الصداع النصفى المزمنة أو آلام أسفل الظهر ترتفع فرص إقدامهم على الانتحار، سواء كانوا يعانون من الاكتئاب أو أى اضطراب نفسى آخر أم لا، وهو ما يعد أمرا خطيرا للغاية وخاصة أن الموت عن طريق الانتحار هو السبب العاشر الأكثر شيوعاً لحدوث الوفاة فى الولايات المتحدة الأمريكية متخطياً بذلك العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة.

ولفت الباحثون أنهم لا يهدفون من تلك الدراسة نشر الإحباط بين المرضى، ولكن الهدف هو تنبيه الأطباء كى يتخذوا حذرهم عن التعامل مع مرضى آلام أسفل الظهر ومرضى الصداع النصفى، والمحاولة بكل الوسائل تخليصهم من تلك الآلام للحد من فرص إقدامهم على الانتحار والتخلص من حياتهم، وخاصة أنها أحد عوامل الخطورة المتسببة فى ذلك.

وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "JAMA Psychiatry"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الثانى والعشرين من شهر مايو الجارى.

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