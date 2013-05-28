حملة إشغالات مكبرة ببورسعيد تستهدف الأكشاك والإشغالات بحى الضواحى

نظمت اليوم الثلاثاء، مديرية أمن بورسعيد، بقيادة اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى الضواحى.

وقال مدير الأمن لـ"اليوم السابع" إن هدف الحملة هو إزالة الإشغالات والمخالفات والقضاء على ظاهرة بناء الأكشاك غير المرخصة والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن الحملة استهدفت الأكشاك والإشغالات بحى الضواحى فى منطقه الإسراء.

شاركت فى الحملة قوات من شرطة المرافق وإدارة قوات الأمن والبحث الجنائى بإشراف اللواء خيرى عباس مساعد مدير الأمن وقيادات المديرية .