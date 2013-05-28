السلطانة "هيام" تخفض وزنها 13 كلغ

في هذا الجزء نتعرف كيف استطاعت النجمة التركية مريم أوزيرلي المعروفة بالسلطانة "هيام "أن تخفض وزنها 13 كلغ ، كما نتعرف على تفاصيل بطاقتها الشخصية ، إليكم النص:

بعد أن نجحت مريم أوزيرلي بحمية غذائية خاصة أشرف عليها أخصائي غذائي بارع في تخفيض وزنها 13 كلغ في الجزء الثالث من «حريم السلطان»، لم تعد تسرف كالسابق في وجبات طعامها حتى مع خطيبها رجل الأعمال جان أتيش، ففي آخر ظهور لها معه في مطعم بمنطقة بيبك المفضلة لديها، كان إفطارها مكوّناً من سلطة خفيفة من شرائح الطماطم والخيار والقليل من الزبدة والمربى، وخبز أسمر وأبيض محمّص مع كوب شاي لجان وكوب زهورات ساخنة لها.

بطاقة مريم الشخصية:

- مريم سارة أوزيرلي.

- من مواليد مدينة كاسل في ألمانيا 12 أغسطس (آب) 1983.

- هي الابنة الثانية وسط ثلاثة أشقاء.

- والدها تركي ووالدتها ألمانية الأصل والنشأة لكنها تجيد طبخ الأكلات التركية فلم تشعر عائلتها بالغربة.

- لم تعانِ مريم كما عانى المهاجرون الأتراك لنشأتها في بيئة مثقفة ومريحة وأرستقراطية. فحظيت بقسط وافر من التعليم الراقي، وعشقت من صغرها الفنون، ولما استقر والدها في مدينة هامبورغ الألمانية درست مريم اللغتين الألمانية والإنكليزية إلى جانب إجادتها اللغة التركية من والدها الدائم التحدث بها في المنزل، وتعدّ اللغة الألمانية هي لغة مريم الأولى على الإنكليزية قبل مجيئها إلى بلدها الأم تركيا والاستقرار فيها.

- عملت بمجاليّ التمثيل والمسرح في برلين وعملت بعدة أفلام ومسرحيات في ألمانيا.

- بعد ثمانية أشهر من الاختبارات التي أجرتها الراحلة ميرال أوكاي مؤلفة سلسلة «حريم السلطان» للعديد من ممثلات تركيا اختارتها هي ومنتجه تيمور ساوجي لأداء دور البطولة النسائية الأولى للسلطانة هُيام بعد ترشيح أحد الأصدقاء الفنانين لها. فأتت وأجرت اختباراً سريعاً نجحت فيه عن جدارة وفازت هي بالدور في بداية عام 2011 فنقلت إقامتها فوراً من ألمانيا إلى تركيا منذ ثلاث سنوات.

- فازت على مدى ثلاث سنوات بلقب أفضل ممثلة دراما في أهم المهرجانات التركية عن دورها في «حريم السلطان» متفوقة على ممثلات كثيرات من بينهنّ: بيرين سات (فاطمة) وتوبا بيوكستون (لميس) وبيرغوزار كوريل (شهرزاد). كما فازت بلقب امرأة العام باستفتاء عام أجرته مجلة GQ التركية عام 2012.

- تعيش أجمل قصة حب مع خطيبها رجل الأعمال جان أتيش ومتوقع زواجهما في أواخر عام 2013 الحالي حيث بدأت تجهز ديكورات منزلهما المشترك.

ماذا تفعلين في أوقات فراغك؟

حالياً، أعشق الرياضة للمحافظة على وزني الجديد، وقبل قيامي بدور السلطانة هيام كنت أستمتع جداً في ألمانيا بركوب الخيل والسباحة ورياضة كرة السلة، وأحب لليوم المشي في الشوارع الجميلة مع الأصدقاء والأهل.

هل تتابعين كرة القدم؟

نعم، وفريقي المفضّل هو منتخب «غلطة سراي» التركي.

ما أكلتك المفضّلة؟

السباغيتي والسلطات بكافة أنواعها.

ولونك المفضّل؟

الأحمر والأزرق.