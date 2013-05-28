"حقوق الإنسان" بالشورى تطالب بعقد جلسة طارئة لبحث الموقف الإثيوبي من مياه النيل

كتب : محمد حمدي منذ 17 دقيقة

تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بطلب لعقد جلسة عامة طارئة وعاجلة للمجلس، لمناقشة تداعيات قيام دولة إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لإنشاء سد النهضة، وبحث تداعيات التصعيد الإثيوبي، وآليات مواجهته.

وقال عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في تصريحات، إن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع لجان الشئون الإفريقية، والأمن القومي، والزراعة بالبرلمان لبحث تداعيات الموقف.

واستنكر الكومي القرار الإثيوبي المفاجىء، الذي صدر على الرغم من حصول رئيس الجمهورية، محمد مرسي، وبرفقته وزير الري، على تطمينات من الجانب الإثيوبي بعد حضور القمة الإفريقية.

وأشار الكومي إلى أن هناك اتجاه لتزويد اللجنة الثلاثية ببعض الدراسات، التي تؤكد على أرض الواقع بأنه ليس لسد النهضة أي تأثير سلبي على دولتي المصب (السودان – مصر)، أو له تأثير خاصة على حصة مصر من المياه.