الزند: قضاة مصر لن يكونوا لُقمة سائغة في فم أحد

كتب : سهيلة حامد منذ 5 دقائق

قدم رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، اعتذارا للقضاة باسم شعب مصر، عما حدث تجاههم من تجاوز غير مبرر.

كما توجه الزند بالشكرفي المؤتمر الصحفي المنعقد الآن إلىكل من ، عبدالجليل مصطفى وحمدين صباحي والدكتور محمد أبوالغار وحسين عبدالغني، ومارجريت عازر وخالد داوود، ونواب المعارضة، لوقفتهم الشجاعة والتاريخية، حسب ما قال.

وقال الزند موجها كلامه لمن وجه لهم الشكر، "كنتم مع الشعب دائما وسيكون الشعب معكم، كنتم مع مصالح المصريين وسيكون المصريون معكم.. كل جهدكم مقدر وهو في تاريخكم المضىء".

وتابع الزند، "أؤكد أن قضاة مصر لن يكونوا لُقمة سائغة في فم أحد، ومن يتوقع أنه قادر على التهامهم سيأخذ السم، فهم لن ترهبهم حملات التجريح، ولن تثنيهم عن عزمهم عمليات تلفيق القضايا".

وأضاف الزند أن "موقف قضاة مصر كان مبتغاه وغايته ومنتهاه أن يرد على العدوان بعدوان، ومن يتصور في مصر أو غيرها أنه أعلى من قضاتها، ويستطيع أن يحولهم من قضاة إلى غير ذلك فهو واهم، وقديما قالوا: "على البادي تدور الدوائر".