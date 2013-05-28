"الطب البيطرى": تغيير جميع الأختام المعدنية لمجازر اللحوم

وصف الدكتور حسن شفيق رئيس الإدارة المركزية للمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ما تردد عن عدم تداول أختام جديدة لمجازر الحيوانات بعد سرقة 30 ختما حكوميا بـ6 محافظات، بأنها ترويج لافتعال أزمات لمعلومات خاطئة من شأنها التأثير على الرأى العام لارتباط العمل فى المجازر بالصحة العامة للمواطنين والبيئة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الجارجى نائب وزير الزراعة لشئون الطب البيطرى"، أنه تقرر تغيير جميع الأختام المعدنية لمجازر اللحوم والمادة الملونة لها بالتنسيق مع مصلحتى سك العملة والكيمياء، حيث تم الاتفاق مع مصلحه صك العملة على تصنيع 570 ختما جديدا مصمما بمواصفات جديدة، وبصمة يصعب تقليدها، وذلك لتوزيعها على مجازر اللحوم الموجودة بمحافظات مصر، بهدف التغلب على سرقة 30 ختما من المجازر فى 6 محافظات هى سوهاج والمنيا والإسكندرية وقنا ومطروح والبحيرة.