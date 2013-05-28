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نور الشريف يستأنف تصوير "خلف الله" في الوراق بإمبابة

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نور الشريف يستأنف تصوير "خلف الله" في الوراق بإمبابة نور الشريف يستأنف تصوير "خلف الله" في الوراق بإمبابة

كتب : هند سعد الدين منذ 31 دقيقة

يستأنف الفنان نور الشريف اليوم، تصوير مسلسلة الجديد "خلف الله" بمنطقة الوراق بإمبابة.

تدور أحداث المسلسل حول "خلف الله" الذي تتعرَّض أسرته لحريق ينهي حياتها بالكامل، فيصاب بحالة من الخلل العقلي تجعله يتنبأ بالأشياء قبل حدوثها ويحلم بأحداث تتحقق بالفعل بعد ذلك، وهو ما يجعله يحظى بثقة أهل مدينته.

مسلسل "خلف الله" يهدف إلى توضيح الصورة الحقيقية والصحيحة للدين الإسلامي الذي لا يشوبه التعصب والتطرف؛ لأن المفاهيم الصحيحة للإيمان أصبحت غائبة عن أبناء الشعب المصري.

"خلف الله" من تأليف زكريا السيلي، وبطولة صبا مبارك، ومي سليم، وعبير صبري، وسميرة عبدالعزيز، وخليل مرسي، ومحمد حلاوة ومن إنتاج شركة بانوراما للإنتاج الفني.

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