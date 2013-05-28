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ميقاتى يأسف لوصف اجتماع عقده مجلس الوزراء المستقيل بـ "المسرحية"

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ميقاتى يأسف لوصف اجتماع عقده مجلس الوزراء المستقيل بـ "المسرحية" ميقاتى يأسف لوصف اجتماع عقده مجلس الوزراء المستقيل بـ "المسرحية"

أبدى رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل نجيب ميقاتى أسفه للتعليقات السياسية والصحفية التى وصفت اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين، لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات البرلمانية بـ "المسرحية".

واعتبر فى بيان له ردًا على هذه التعليقات، إن من مآسى الحياة السياسية فى لبنان أن يصبح قيام السلطة التنفيذية بعملها مسرحية فى نظر البعض.

وكانت تعليقات ومواقف سياسية وصحفية قد انتقدت تصرف مجلس الوزراء الذى فشل فى السابق فى تشكيل الهيئة، ثم عاد، واجتمع بعد أن استقالت لتشكيل الهيئة.

وأشار ميقاتى إلى أنه دعا إلى عقد جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين، بعد التشاور مع الرئيس ميشال سليمان، ولقناعته الراسخة بأولوية الاحتكام إلى مقتضيات الدستور مهما كانت الظروف.

وأوضح أن ما قام به مجلس الوزراء أمس يندرج فى إطار واجباته الوطنية والدستورية والقانونية لمنع الفراغ، وضمان إجراء استحقاق الانتخابات النيابية فى مواعيده الدستورية.

وأكد ميقاتى عزمه على المضى فى القيام بالواجبات الدستورية والقانونية لحكومته التى تقوم بتصريف الأعمال، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة لحفظ البلاد ومؤسساتها.
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