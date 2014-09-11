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قرّاء"سيدتي نت" يختارون صاحبة المكياج الأجمل بين ممثلات لبنان مصر وسوريا

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الخميس 11-09-2014 22:47

فازت الممثلة المصرية مي عزالدين بلقب صاحبة المكياج الأجمل بين ممثلات العالم العربي بحسب قراء سيدتي نت، وشمل التصويت ممثلات لبنانيات وسوريات ومصريات، حيث حصدت عز الدين النسبة الأكبر "26.07"% من نتيجة التصويت.

بين الممثلات اللبنانيات، حصلت النجمة سيرين عبد النور على أعلى نسبة تصويت "24.66"% ، كما فازت النجمة السورية هبة نور بأعلى نسبة تصويت "20.24"% متفوّقة على زميلاتها من السوريات.

ماذا عنكم؟ هل أعجبتكم التنتيجة؟ إليكم هذه الصور للنجمات الثلاث الفائزات، إختاروا النجمة المفضلة لديكم بالمكياج عبر التصويت لافضل مكياج بين سيرين، هبة، ومي:

 

 
الممثلة المصرية مي عز الدين   الممثلة السورية هبة نور

 

 

 

     
 
   الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور

 

 

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سيدتي

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