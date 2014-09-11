قرّاء"سيدتي نت" يختارون صاحبة المكياج الأجمل بين ممثلات لبنان مصر وسوريا

فازت الممثلة المصرية مي عزالدين بلقب صاحبة المكياج الأجمل بين ممثلات العالم العربي بحسب قراء سيدتي نت، وشمل التصويت ممثلات لبنانيات وسوريات ومصريات، حيث حصدت عز الدين النسبة الأكبر "26.07"% من نتيجة التصويت.

بين الممثلات اللبنانيات، حصلت النجمة سيرين عبد النور على أعلى نسبة تصويت "24.66"% ، كما فازت النجمة السورية هبة نور بأعلى نسبة تصويت "20.24"% متفوّقة على زميلاتها من السوريات.

ماذا عنكم؟ هل أعجبتكم التنتيجة؟ إليكم هذه الصور للنجمات الثلاث الفائزات، إختاروا النجمة المفضلة لديكم بالمكياج عبر التصويت لافضل مكياج بين سيرين، هبة، ومي: