الرئيس اللبنانى يدعو لضرب كل من تسول له نفسه الاعتداء على الجيش

حذر الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان من أن اغتيال العسكريين الثلاثة فى بلدة عرسال يعتبر حلقة فى سلسلة من الأعمال الإرهابية والإجرامية التى تسعى إلى الفتنة فى البلاد والاعتداء على عناصر الجيش اللبنانى الذى يعمل جاهداً وبقوة فى وجه هذه الفتنة.

ودعا سليمان، فى تصريح أذاعه مكتب إعلام الرئاسة، إلى تكثيف التحريات لمعرفة الفاعلين واعتقالهم، مشددا على الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية والعمل على زعزعة السلم الأهلى وزرع الفتنة المرفوضة من جميع اللبنانيين.

من جهته، حمل وزير المال اللبنانى محمد الصفدى، فى بيان له، تردد السلطة السياسية مسئولية ما يتعرض له الجيش من اعتداءات، داعيا قيادة الجيش اللبنانى إلى اتخاذ القرارات التى تحفظ للجيش هيبته وتمنع التطاول عليه.

من جانبها، شجبت حركة "أمل" استهداف الجيش فى عرسال، محذرة من فصل عدوانى يعمل على تقويض آخر معاقل وحدة وأمان وثقة اللبنانيين ببلادهم.

وحذرت الحركة، فى بيان لها اليوم، من التهاون بهذه الجريمة المروعة، خصوصاً أن المد التخريبى قد وصل إلى آخر سدود أمان اللبنانيين.