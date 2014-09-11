حزب «إخوان» الأردن يرفض أي دور لبلده في محاربة «داعش»: ليست حربنا

عبر حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، في بيان، الخميس، عن رفضه أي دور للمملكة ضمن الائتلاف الدولي ضد تنظيم «داعش» مؤكدين أنها «ليست حربنا».

واستنكر الحزب، في بيان، نشر على موقعه الالكتروني، زيارة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الساعي لتشكيل تحالف عريض لمواجهة تنظيم «داعش» في كل من العراق وسوريا، إلى المملكة، التي غادرها، الخميس.

وأكد الحزب «رفض أي دور للقوات المسلحة الأردنية خلافاً للمادة 127 من الدستور الأردني، التي تحصر مهام الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، ورفض ضغوطات دولية تمارس على الأردن ليكون طرفا أو شريكا في حرب ليست حربنا».

كما أكد الحزب، وهو أكبر احزاب المعارضة الأردنية، رفض «استخدام الأراضي الأردنية كقواعد عسكرية أو منطلقات لجنود ما يسمى بالتحالف الدولي على الإرهاب».

وأكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، خلال استقباله كيري في عمان دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لمواجهة «الإرهاب والتطرف».



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