حمزاوي: يجب الإفصاح بشفافية عن حدود تأثير السد على حصة مصر من المياه

حمزاوي: لا يعني تأييد تصويت العسكريين في الانتخابات استدعائهم إلى السياسة

كتب : فاطمة النشابي منذ 7 دقائق

قال عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن تدفقات مياه النيل مصلحة مصرية عليا لا يمكن التفريط بها.

وطالب حمزاوي، عبر حسابه الخاص على "تويتر" الرئاسة والحكومة في مصر بالإفصاح بشفافية عن نتائج تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة وتداعياته، والإفصاح بشفافية عن حدود تأثير السد على تدفقات مصر والسودان من المياه.

وأضاف "من حق إثيوبيا وغيرها من دول المنبع بناء السدود لدعم جهدها التنموي إلا أن الإضرار بحقوق ومصالح دول المصب مصر والسودان غير قانوني ومرفوض، وحال التنازع التفاوض والحوار هما الحل وليس التهديد بأعمال عسكرية".

وتطرق حمزاوي، في تغريداته إلى حق ضباط الشرطة والجيش للتصويت في الانتخابات، فكتب قائلا: "لا يعني تأييد تصويت العسكريين وأعضاء الشرطة كأفراد في العمليات الانتخابية استدعاء الجيش والشرطة إلى السياسة، بل هو انتصار لحق دستوري لمواطنين يمكن أن ينظم دون عبث بحيادية الجيش والشرطة كمؤسسات، تمتنع المزايدة هنا أيضًا، لا للتحايل على الديمقراطية".