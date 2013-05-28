عمرو موسى يطالب الحكومة بالدخول في مفاوضات ثنائية مع إثيوبيا فورا

ويؤكد أن بدء إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق يمثل تحولا تاريخيا في مسار مياه النيل

كتب : فاطمة النشابي منذ 6 دقائق

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، إن بدء إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق يمثل تحولا تاريخيا في مسار مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن مصالح دول المصب وبالذات مصر يجب ألا تتأثر، ويجب أن نتجنب جميعا كل ما يؤدي إلى توتر العلاقات في منطقة القرن الإفريقي.

وأوضح موسى، في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن هذا يتطلب أن تأخذ إثيوبيا مصالح مصر في الاعتبار، في نفس الوقت الذي تأخذ فيه مصر مصالح إثيوبيا باهتمام.

وطالب الحكومة بالدخول فورا في مفاوضات ثنائية مع إثيوبيا لبلورة وتحديد وضمان المصالح المشتركة، على أن تشمل المفاوضات مختلف العناصر السياسية والقانونية والاقتصادية وموضوع المياه، وتعود مصر بنشاط ولكن بخطة واضحة المعالم، تؤدي إلى المشاركة الفاعلة في تجمع الدول النيلية.