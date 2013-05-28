أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

عمرو موسى يطالب الحكومة بالدخول في مفاوضات ثنائية مع إثيوبيا فورا

Google+ Print
عمرو موسى يطالب الحكومة بالدخول في مفاوضات ثنائية مع إثيوبيا فورا عمرو موسى يطالب الحكومة بالدخول في مفاوضات ثنائية مع إثيوبيا فورا
ويؤكد أن بدء إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق يمثل تحولا تاريخيا في مسار مياه النيل

كتب : فاطمة النشابي منذ 6 دقائق

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، إن بدء إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق يمثل تحولا تاريخيا في مسار مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن مصالح دول المصب وبالذات يجب ألا تتأثر، ويجب أن نتجنب جميعا كل ما يؤدي إلى توتر العلاقات في منطقة القرن الإفريقي.

وأوضح موسى، في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن هذا يتطلب أن تأخذ إثيوبيا مصالح مصر في الاعتبار، في نفس الوقت الذي تأخذ فيه مصر مصالح إثيوبيا باهتمام.

وطالب بالدخول فورا في مفاوضات ثنائية مع إثيوبيا لبلورة وتحديد وضمان المصالح المشتركة، على أن تشمل المفاوضات مختلف العناصر السياسية والقانونية والاقتصادية وموضوع المياه، وتعود مصر بنشاط ولكن بخطة واضحة المعالم، تؤدي إلى المشاركة الفاعلة في تجمع الدول النيلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط