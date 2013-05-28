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باكينام الشرقاوي: المنتقدون لقانون "المجتمع المدني" لا يعلمون شيئا عنه

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باكينام الشرقاوي: المنتقدون لقانون "المجتمع المدني" لا يعلمون شيئا عنه باكينام الشرقاوي: المنتقدون لقانون "المجتمع المدني" لا يعلمون شيئا عنه
مشروع القانون يعطي مهلة عام للجمعيات المخالفة كي توفق أوضاعها

كتب : سهيلة حامد منذ 5 دقائق

أكد السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في المؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية حول مشروع قانون المجتمع المدني، أن هذا المشروع جاء نتيجة عقد جلسات استماع مطولة ونقاش معمق وجهات متخصصة في هذا الموضوع.

كما أوضحت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة، أن المشروع يعطي مدة عام لتوفيق الجمعيات المخالفة أوضاعها، ويتم فيه تحديد الأنشطة للمنظمات بعيدا عن الغموض في تعريف الأمن القومي.

وأضافت الشرقاوي، في كلمتها، قائلة: "أزعم أن المشروع الحالي لا تعلم عنه المنظمات التي تهاجمه أي شيء، فنحن لابد وأن نعتاد على العملية الديمقراطية للتشريع، فالعملية لا تتم في مرحلة واحدة ومن يوم وليلة".

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