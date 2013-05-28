سفير مصر بالمجر: بودابست تتفهم موقفنا الثابت بقضية مياه النيل

أعرب سفير مصر لدى المجر الدكتور أشرف محسن عن ارتياحه الشديد بسبب تبنى دولة المجر لوجهة النظر المصرية فى قضية مياه حوض النيل بعد نجاح الدبلوماسية المصرية فى توضيح رأى مصر الثابت فى هذه المسألة وتأكيدها أنها "تمثل قضية أمن قومى بالنسبة لمصر".

وأوضح السفير فى تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالنمسا والمجر- أن المسئولين المجريين " تفهموا القلق المصرى بشكل كامل وأصبحوا متعاونين بدرجة ممتازة" مرجعا السبب الرئيس فى تطور موقف المجر الإيجابى إلى قناعة القيادات السياسية المجرية بدور مصر وقيمتها التاريخية والحضارية التى تمتد إلى آلاف الأعوام فى عمق التاريخ إلى جانب ثقل مصر على الصعيدين الإفريقى والعربى.

ومن جهة أخرى، أشاد سفير مصر لدى المجر بالزيادة المطردة فى حجم الاستثمارات المجرية فى مصر، لافتا إلى افتتاح المرحلة الثانية لمصنع المستلزمات الطبية المجرى المصرى المشترك فى العاشر من يونيو المقبل بعد افتتاح المرحلة الأول فى عام 2010 ومؤكدا حرصه الدائم على تشجيع الاستثمار المجرى بكافة المجالات فى مصر.

وأوضح السفير محسن أن " سفراء مصر فى الخارج ليس لديهم انتماء سياسى " مشددا على دور سفراء مصر الأساسى فى الحفاظ على الدولة المصرية بكافة أطيافها، وكشف النقاب عن تعرض مصر مؤخرا لهجوم سياسى تحت غطاء قضايا حقوق الإنسان ظهر فى شكل محاولة لفرض عقوبات على مصر فى البرلمان المجرى، لافتا إلى النجاح الذى حققته الدبلوماسية المصرية فى هذا الشأن عقب اجتماعات جمعت السفير محسن برئيس الحكومة وكذلك وزير الخارجية المجرى، مما أدى إلى اقتناع القيادة السياسية فى المجر بعد التحذير المصرى أن " هذا التصرف يعد تدخل فى الشئون الداخلية المصرية " بعد أن لفت السفير محسن إلى الظلال القاتمة التى يمكن أن يلقيها هذا التصرف على العلاقات الثنائية المصرية المجرية.

وقال سفير مصر بالمجر أن وزير الخارجية المجرى الدكتور " يانوش مارتونى " تعهد بذل دولة المجر أقصى الجهود على المستوى الأوروبى للوقوف فى وجه أى محاولات رامية إلى فرض عقوبات أو وضع شروط على المعونات المقدمة إلى مصر.

كما أرجع سبب التحسن المطرد فى العلاقات الثنائية المصرية المجرية إلى الجهود المتراكمة التى ساهم فيها السفراء المصريين السابقين لدى المجر، مؤكدا " كل السفراء السابقين الأفاضل وضعوا بصماتهم على العلاقات المصرية المجرية ".

وأضاف أنه يعمل على استكمال هذه المسيرة التى امتدت لسنوات سابقة "، مشددا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لتأثيرها الهام على نمو حجم الاستثمارات المجرية فى مصر إيجابيا بالتزامن مع تحسن العلاقات المجرية المصرية.

وأشار إلى نجاح جهود السفارة المصرية فى جعل مصر بوابة المجر الرئيسية إلى جميع الدول الأفريقية والعربية مدللا على هذا التطور الإيجابى بسفر جميع مسئولى وزارة الخارجية المجرية على متن شركة مصر للطيران الوطنية أثناء رحلاتهم إلى الدول الأفريقية والعربية.