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تكتل القوى الثورية يبدأ لقاءاته للتنسيق للزحف إلى الاتحادية 30 يونيو

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تكتل القوى الثورية يبدأ لقاءاته للتنسيق للزحف إلى الاتحادية 30 يونيو تكتل القوى الثورية يبدأ لقاءاته للتنسيق للزحف إلى الاتحادية 30 يونيو

كتب : سارة محمد منذ 38 دقيقة

يبدأ غدا تكتل القوى الثورية الوطنية، المشكل من عدد من الأحزاب والحركات مثل حزب 6 أبريل ومنظمة شباب حزب الجبهة واتحاد شباب الثورة وحزب العدل واتحاد شباب ماسبيرو وعدة حركات أخرى، سلسلة لقاءات مع عدد من الأحزاب السياسية بمقر حزب الوفد، لمناقشة فعاليات الزحف إلى قصر الاتحادية أيام28 و29 و30 يونيو المقبل، وخارطة طريق تكتل القوى الثورية الوطنية.

جاء ذلك في بيان تكتل القوى الثورية، الذي أضاف أن سلسة اللقاءات ستبدأ مع الهيئة العليا لحزب الوفد، ثم سيعلن عدد آخر من الأحزاب مواعيدها لاحقا.

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