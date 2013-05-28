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دبلوماسي صيني يرفض تفتيش حقائبه وآخر سعودي يوافق بمطار القاهرة

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دبلوماسي صيني يرفض تفتيش حقائبه وآخر سعودي يوافق بمطار القاهرة دبلوماسي صيني يرفض تفتيش حقائبه وآخر سعودي يوافق بمطار القاهرة

كتب : حسن حسين منذ 14 دقيقة

رفض نائب السفير الصيني اليوم مرور حقائبه على جهاز الكشف عن الحقائب بمطار القاهرة الدولي لإظهار ما بها، أثناء سفره أمس على الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس.

وأبلغت سلطات أمن مطار القاهرة مكتب وزارة الخارجية بالمطار، الذي أفاد ضرورة وجود خطاب مسبق من وزارة الخارجية لمرور الحقائب، لكن الدبلوماسي الصيني رفض وأعاد حقائبه إلى السفارة وغادر إلى باريس.

ومن ناحية أخرى، اشتبهت سلطات التأمين في حقيبة دبلوماسي سعودي لوجود أشياء معتمة بداخلها، فطلبت منه فتحها لكنه رفض، وبالعرض على مكتب الخارجية أفاد ضرورة وجود خطاب بعدم مرور الحقيبة على الجهاز أو فتحها، فوافق الدبلوماسي السعودي على فتح الحقيبة، وبتفتيشها عُثر على بعض الإكسسوارات فقط، وغادر على الرحلة المتجهة إلى الرياض.

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