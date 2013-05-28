"المغير": سد إثيوبيا يؤكد دعمي لـ"مرسي" لأنه يحارب العالم من أجل الحرية والكرامة

كتب : سهيلة حامد منذ 2 دقيقة

اعتبر أحمد المغير، المعروف برجل المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن سد النهضة الإثيوبي سبب في حرية المصريين، ويجعلهم يعيشوا بعزة وكرامة في بلدهم.

وقال المغير، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "سد النهضة الإثيوبي ببساطة هو الفرق بين الثورة وبين التبعية، بين إنك تعيش مذلول وخانع بتنفيذ سياسات أمريكا وإسرائيل وفي مقابلها تحصل على الأمن وعلى تثبيت كرسيك في الحكم، وبين إنك تكون إنسان حر غير تابع لأحد قرارك نابع من شعبك".

وأردف قائلا "ببساطة دي معركة السد إقليميا ودي هي برضو معركة التحرر الداخلية بين من يؤمن بالعزة والحرية والكرامة ومستعد يواجه العالم كله في سبيل ذلك، وبين اللي مستعد يعيش ذليل خانع عبد مستعبد عند غيره مقابل فتات يحصل عليه آخر اليوم".

وأعلن المغير دعمه للرئيس مرسي، وقال "سد إثيوبيا سبب تاني يخليني أدعم رئيسي وبكل قوة، مش عشان هو محمد مرسي، وإنما لأنه الشخص اللي مستعد يحارب العالم عشان أعيش أنا حر وبعزة وكرامة".