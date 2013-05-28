أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بعد غياب 3 سنوات.. محمد عبده يصدر ألبومه الجديد "بعلن عليها الحب"

Google+ Print
بعد غياب 3 سنوات.. محمد عبده يصدر ألبومه الجديد "بعلن عليها الحب" بعد غياب 3 سنوات.. محمد عبده يصدر ألبومه الجديد "بعلن عليها الحب"
الألبوم يضم 9 أغان تعاون فيها الفنان مع نخبة من الكتاب

كتب : نجلاء ابو النجا الثلاثاء 28-05-2013 15:16

بعد انقطاع طويل استمر قرابة ثلاثة أعوام عن الساحة الغنائية، أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أمس، الألبوم الجديد للفنان محمد عبده، والذي يتضمن أحدث أغانيه، والألبوم بعنوان "بعلن عليها الحب".

ويتضمن الألبوم أعمالا غنائية عديدة تحمل توقيع أسماء لامعة في الشعر والنصوص الغنائية والألحان، إذ يشمل 9 أغانٍ تعاون فيها فنان العرب مع نخبة من الكتاب يأتي في مقدمتهم الشاعر الراحل فائق عبدالجليل في الأغنية التي تحمل اسم الألبوم "بعلن عليها الحب"، ومع الشاعر الكبير إبراهيم خفاجي في أغنية "كلام القلب" كما يتضمن الألبوم عملين للشاعر الشاب خالد المريخي هما "وحده بوحده" و"أموت وأعرف"، وعملين أيضاً للشاعر مبارك الحديبي هما "حاولت" و"حس طار"، وأغنية أخرى مع الشاعر أحمد علوي هي "نجم عالي" ومع الشاعر طارش قطن في أغنية "شقائق النعمان"، وأخيراً مع الشاعر سعد الحميد في أغنية "شكينا لك".

وتحمل ألحان جميع أعمال الألبوم إمضاء الملحن "طلال"، واهتم بتوزيع الأعمال الغنائية كل من الموزع الموسيقي أمير عبدالمجيد، وطارق عاكف ومحمد عبدالحميد وعمرو عبدالعزيز وأحمد عبدالجواد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام