بعد غياب 3 سنوات.. محمد عبده يصدر ألبومه الجديد "بعلن عليها الحب"

الألبوم يضم 9 أغان تعاون فيها الفنان مع نخبة من الكتاب

كتب : نجلاء ابو النجا الثلاثاء 28-05-2013 15:16

بعد انقطاع طويل استمر قرابة ثلاثة أعوام عن الساحة الغنائية، أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أمس، الألبوم الجديد للفنان محمد عبده، والذي يتضمن أحدث أغانيه، والألبوم بعنوان "بعلن عليها الحب".

ويتضمن الألبوم أعمالا غنائية عديدة تحمل توقيع أسماء لامعة في الشعر والنصوص الغنائية والألحان، إذ يشمل 9 أغانٍ تعاون فيها فنان العرب مع نخبة من الكتاب يأتي في مقدمتهم الشاعر الراحل فائق عبدالجليل في الأغنية التي تحمل اسم الألبوم "بعلن عليها الحب"، ومع الشاعر الكبير إبراهيم خفاجي في أغنية "كلام القلب" كما يتضمن الألبوم عملين للشاعر الشاب خالد المريخي هما "وحده بوحده" و"أموت وأعرف"، وعملين أيضاً للشاعر مبارك الحديبي هما "حاولت" و"حس طار"، وأغنية أخرى مع الشاعر أحمد علوي هي "نجم عالي" ومع الشاعر طارش قطن في أغنية "شقائق النعمان"، وأخيراً مع الشاعر سعد الحميد في أغنية "شكينا لك".

وتحمل ألحان جميع أعمال الألبوم إمضاء الملحن "طلال"، واهتم بتوزيع الأعمال الغنائية كل من الموزع الموسيقي أمير عبدالمجيد، وطارق عاكف ومحمد عبدالحميد وعمرو عبدالعزيز وأحمد عبدالجواد.