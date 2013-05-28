محمد حفظي في قائمة "قادة المستقبل" بمجلة سكرين إنترناشونال

"حفظي" هو العربي الوحيد الذي تضمنته قائمة هذا العام

كتب : فاطمة النشابي الثلاثاء 28-05-2013 15:24

اختارت مجلة سكرين إنترناشونال، في عددها الشهري وفي مطبوعتها اليومية الصادرة خلال مهرجان "كان" السينمائي، السيناريست والمنتج المصري محمد حفظي في قائمة قادة المستقبل لعام 2013 في فئة المنتجين، ليكون حفظي هو العربي الوحيد الذي تضمنته قائمة هذا العام.

وأوضحت المجلة أن حفظي بدأ في مسيرته السينمائية بتأليف السيناريو، ثم تأسيس شركة "فيلم كلينك" استجابة لطلب المنتجين المتزايد على السيناريوهات السينمائية في النطاق التجاري، والتطور التالي بتحول فيلم كلينك إلى "شركة تقود مجال السينما المستقلة"، على حد وصف المجلة.

وأشارت سكرين إنترناشونال إلى أفلام الشركة الناجحة مثل "أسماء"، "ميكروفون"، "تحرير: 2011"، "عشم"، وفيلم "أخي الشيطان" الذي اشتركت "فيلم كلينك" في إنتاجه مع مخرجته سالي الحسيني، وجميعها أفلام حققت نجاحا فنيا في المهرجانات الدولية.

كما نوهت المجلة عن مشروعات "فيلم كلينك" المقبلة بأفلام فرش وغطا للمخرج أحمد عبدالله، "فيلا 69" لآيتن أمين، "لا مؤاخذة" لـعمرو سلامة، وأخيرا مشروع فيلم الإثارة الأمريكي الموقع 146 بالتعاون مع منتجين أمريكيين.

وقال حفظي للمجلة شارحا خطط شركته المستقبلية: "أريد التركيز في صيغة لمشاريع ذات قبول تجاري كبير بالأسواق المحلية، بالإضافة إلى كونها أفلاماً مرموقة يمكنها السفر للخارج".