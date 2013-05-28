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التدخين أخطر من الإيدز

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التدخين أخطر من الإيدز التدخين أخطر من الإيدز

أوضح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعه عين شمس، أن التدخين هو العنصر الأساسى للإصابة بسرطان الرئة الذى يقتل 3 كل دقيقة فى العالم وقد أدى التدخين إلى وفاة أكثر من 100 مليون شخص فى القرن العشرين، بينما الإيدز يقتل 2 مليون من البشر سنوياً فى العالم بينما التدخين يقتل 5.4 مليون سنوياً.

ويبين دكتور مجدى فى مقارنة بين مخاطر التدخين ومخاطر الايدز أن ضحايا الإيدز حتى الآن 40 مليوناً بينما تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يرتفع عدد الوفيات بسبب التدخين إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويًا فى عام 2020م، ستكون 70% من هذه الوفيات (أى 7 ملايين شخص) فى الدول النامية، أى سيموت مليار من البشر من التدخين هذا القرن.

كما يشير دكتور مجدى إلى أن الإيدز لا يضر المحيطين بالمريض ولكن التبغ يضر المحيطين بالمدخن ولا يلوث البيئة ولكن التدخين يلوث الهواء فى البيوت والشوارع بل حتى هواء الكوكب.

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مصر 365