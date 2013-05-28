للمرأة الحامل.. دعى شهيتك تدلك على كمية الطعام التى تحتاجينها

تسأل قارئة: هل معنى أننى حامل أن علىّ تناول كميات أكبر من الطعام؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور عمرو حسن، مدرس النساء والتوليد طب القصر العينى، قائلا: يصبح جسمك أكثر فعالية عندما تكونين حاملاً، ويستفيد بشكل أفضل من الطاقة التى تحصلين عليها عبر الطعام، ما يعنى أنك لن تحتاجى إلى مزيد من السعرات أو الوحدات الحرارية خلال الستة أشهر الأولى من الحمل. بعدها، ستكتفين فقط بحوالى 200 سعرة حرارية إضافية يومياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. إليك ما يعادل 200 سعرة حرارية.

• شريحة من الخبز الأسمر المحمص مع علبة صغيرة من الفول المطهو.

> • خبز عربى صغير محمّص مع ملعقتين كبيرتين من الحمص قليل الدسم.

> • شريحة من رغيف الشعير أو كعكة صغيرة بالفاكهة مع الزبدة أو طعام قابل للدهن.

> • خبز محمص محشو بشريحة واحدة من الجبن.

الأفضل أن تدعى شهيتك تدلك على كمية الطعام التى تحتاجينها. قد تجدين أن شهيتك غير مستقرة وتتذبذب طوال فترة حملك:

• قد تضعف كثيراً شهيتك فى الأسابيع القليلة الأولى فلا تشعرين برغبة فى أكل الوجبات المناسبة، خاصة لو كنتِ تعانين من التقزز أو الغثيان.

> • فى منتصف رحلة الحمل، ربما تبقى شهيتك كما كانت عليه قبل الحمل أو تزداد قليلاً.

> • تتضاعف فرص زيادة الشهية إذا كنتِ تعانين من حرقة فى فم المعدة أو الشعور بالامتلاء بعد الأكل، لذا فعليك تجريب الوجبات الصغيرة والمتعددة.

إن أفضل قاعدة تضعينها فى بالك هى تناول الطعام عند الشعور بالجوع. تناولى غذاء متوازناً كل يوم، وستكتسبين وزناً بمعدل معقول، بينما ينمو طفلك ويكبر.