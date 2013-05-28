سفير مصر بإثيوبيا: تحويل مجرى النيل والبدء في بناء "سد النهضة" ليس "أمرًا مفاجئاً"

كتب : فاطمة النشابي منذ 22 دقيقة

محمد إدريس سفير مصر بإثيوبيا

أكد محمد إدريس، سفير مصر بإثيوبيا، أن تحويل السلطات الإثيوبية مجرى نهر النيل، والبدء في بناء السد النهضة، ليس بالأمر المفاجئ، وغير مرتبط بزيارة الرئيس محمد مرسي لأديس أبابا.

وقال إدريس، في اتصال هاتفي بقناة "الجزيرة مباشر مصر" صباح اليوم: "إن سد النهضة الإثيوبي أمر واقع، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات ومشاورات مع الجانب الإثيوبي لمناقشة الأمر.

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