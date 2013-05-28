معرض دائم للأثاث المصرى فى تنزانيا على 1700 متر مربع

افتتح نائب الرئيس التنزانى الدكتور محمد غريب بلال - بدعم من السفارة المصرية فى تنزانيا- معرضا دائما للأثاث المصرى فى العاصمة دار السلام، وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين فى الدولة ورجال الأعمال والسلك الأجنبى والإعلام فى تنزانيا.

وصرح السفير حسام محرم، سفير مصر فى تنزانيا، بأن السفارة قامت بدعم افتتاح المعرض لدى السلطات التنزانية ورجال الأعمال، وحرصت على أن يكون حفل الافتتاح ومستوى الحضور لائقا باسم مصر، خاصة أن المعرض هو الأضخم من نوعه فى تنزانيا، حيث يقام على 1700 متر مربع تعرض أجود الأثاث اليدوى الدمياطى الشهير، كما تعتزم الشركة المالكة إنشاء مصنع للأثاث بخبرات واستثمار مصرى خالص، مما يعزز التواجد التجارى المصرى فى السوق التنزانية، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتكامل الاقتصادى الأفريقى بصفة عامة.

من جانبه، أكد الدكتور بلال سعادة تنزانيا بافتتاح معرض دائم للأثاث المصرى المشهور عالميا، وامتنانها لحرص مصر على نقل خبراتها الفنية لتنزانيا، مشيرا إلى ما يمثله نهر النيل من رابط عضوى بين البلدين، ودعا جميع المواطنين لزيارة المعرض المصرى.