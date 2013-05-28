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مناقشات لخفض الطلب على المخدرات باللجنة العليا لمكافحة الإدمان

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مناقشات لخفض الطلب على المخدرات باللجنة العليا لمكافحة الإدمان مناقشات لخفض الطلب على المخدرات باللجنة العليا لمكافحة الإدمان

تعقد اللجنة العليا لمكافحة الإدمان بمحافظة القليوبية، اجتماعاً موسعاً لعرض ومناقشة تقرير أنشطة خفض الطلب على المخدرات بالمحافظة خلال الفترة من يناير حتى إبريل الماضى.

وتعد هذه الاتفاقيات فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على عملية التقييم الدائم والمستمر لجميع برامجه وأنشطته لاسيما على المستوى اللامركزى فى مختلف الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم على هامش الاجتماع تكريم المتعافين من الإدمان وذلك فى حضور الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية والأستاذ عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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مصر 365