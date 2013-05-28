ما الاحتياطات التى يجب على اتخاذها عند ممارسة اليوجا أثناء الحمل؟

كما هو الحال مع أى نوع من التمارين الرياضية، عندما تكونين حاملاً، تحتاجين إلى اتخاذ بعض الاحتياطات العامة . والطريقة الأسلم لممارسة اليوجا أثناء الحمل هى البحث عن دروس خاصة بيوجا ما قبل الولادة، والتى صمّمت خصيصاً للنساء الحوامل، حيث ستقوم مدربتك بتعديل وضعيّات وبرنامج اليوجا، استناداً إلى احتياجاتك الفردية ومرحلة حملك.

هذا ما أكده الدكتور مر حسن مدرس النساء والتوليد بالقصر العينى.

إذا لم تتمكنى من الانضمام إلى دروس يوجا ما قبل الولادة، حاولى العثور على مدربة يوجا مؤهلة لتكون قادرة على إرشادك خلال فترة حملك بطريقة آمنة وسهلة.

تذكرى أن كل شخص يختلف عن الآخر ويعتبر كل حمل حالة فريدة. تجنبى أخذ الإرشادات المتعلقة بممارسة اليوجا من خلال الكتب، والبرامج التلفزيونية، والأقراص المدمجة(سى دى) أثناء الحمل، إذا لم تكونى قادرة على اتّباع الإرشادات أو لم تؤدى التمارين بشكل صحيح، فقد يعود عليك هذا الأمر بالضرر أكثر من النفع. إن مدربة اليوجا المؤهلة هى الوحيدة التى يمكن أن ترشدك بشكل صحيح وفقاً لاحتياجاتك وحالتك الجسمانية.

هذه بعض الإرشادات العامة لسلامتك عند ممارسة اليوجا أثناء الحمل:

> • إن فترة الحمل ليست الوقت المناسب لبدء ممارسة تمارين رياضية بوضعيّات مقلوبة – تجنبى وضعيّات الوقوف على الرأس، أو الوقوف على اليدين، أو الاستناد على الكتفين.

• قد ترغبين فى تجنّب أى حركات تتطلب منك الاستلقاء على ظهرك لمدة أطول من بضع دقائق، خاصة بعد الأشهر الثلاثة الأولى (المرحلة الأولى من الحمل). يمكن أن يضغط استلقاؤك على ظهرك على القلب، مما قد يسبب لك الدوار (الدوخة)، وضيق فى التنفس، بالإضافة إلى الغثيان (اللعيان أو اللوعة).

• يجب عليك تجنّب وضعيّات الجسم أثناء ممارسة اليوجا التى تستدعى الاستلقاء على بطنك مع وجهك صوب الأرض.

• ابتعدى عن الوضعيّات التى تمدّد عضلات بطنك أكثر من اللازم، مثل الانحناءات الشديدة إلى الأمام والخلف والاستدارات الحادّة. أنت الآن أكثر عرضة للإصابة بالتمزق والشد العضلى لأن هرمونات الحمل التى تسمح بتوسّع الرحم تجعل الأنسجة الضامة الأخرى (مثل أوتار العضلات والأربطة) أكثر ارتخاءً.

• ابتعدى عن تقنيات التنفس التى تستدعى على حبس النفس، كما لا ينصح أيضاً أثناء الحمل بممارسة وضعيّات الجسم أثناء اليوجا التى تتضمن التنفس بقوة.

• بما أن بطنك ينمو، فإن مركز الثقل عندك يتأثر، لذلك يجب تعديل الوضعيات التى تتطلب منك الحفاظ على التوازن أو القيام بها مع وجود شىء تستندين إليه أو ترتكزين عليه، مثل كرسى أو حائط.

• ينبغى تجنّب وضعيّات الالتفاف والاستدارة أو ممارستها مع بعض التعديلات خاصة فى المرحلتين الثانية والثالثة من الحمل.

• هناك تحذير واضح بخصوص دروس "بيكرام" Bikramأو اليوجا الساخنة، والتى يتم فيها تسخين الغرفة إلى 90 درجة أو أعلى، مما يعرّضك لمخاطر الحرارة الزائدة.

• تجنبى أى وضعيّات للجسم أثناء ممارسة اليوجا تتضمن القفز، أو القفز إلى الخلف أو التدحرج.

• تجنبى أى شكل من أشكال اليوجا التى تعتبر قوية، أو التمارين الهوائية (الأيروبيكس) أو المكثفة. كقاعدة عامة، اصغى إلى إشارات جسمك وتوقفى عند الشعور بعدم الراحة أثناء أداء أى وضعيّة.