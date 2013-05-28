أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: كبار السن فى ألمانيا يتمتعون بصحة أفضل عن ذى قبل

Google+ Print
دراسة: كبار السن فى ألمانيا يتمتعون بصحة أفضل عن ذى قبل دراسة: كبار السن فى ألمانيا يتمتعون بصحة أفضل عن ذى قبل

أظهرت دراسة ألمانية أن كبار السن فى ألمانيا يتمتعون بصحة أفضل مما كانوا عليه فى الماضي، وأن الحالة الصحية لا تؤثر سلبا إلا على قلة قليلة منهم فى حياتهم اليومية.

وشملت الدراسة التى أجراها باحثو معهد روبرت كوخ الرسمى بألمانيا أكثر من 7200 شخص، تم استطلاع آرائهم عن حالتهم الصحية ومدى تأثيرها على حياتهم الشخصية.
> وتبين من الدراسة أن ذوى الدخل المنخفض يرون أن حالتهم الصحية أسوأ من ذى قبل وأنهم أكثر تعرضا للمرض عن أقرانهم من ذوى الدخل المرتفع.
> وحسب الدراسة التى أعلن عن نتائجها اليوم الاثنين، فإن هناك ارتفاعا فى أعداد المصابين بمرض السكرى فى ألمانيا حيث يعانى منه 7.2% من الألمان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365