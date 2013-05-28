دراسة: كبار السن فى ألمانيا يتمتعون بصحة أفضل عن ذى قبل

أظهرت دراسة ألمانية أن كبار السن فى ألمانيا يتمتعون بصحة أفضل مما كانوا عليه فى الماضي، وأن الحالة الصحية لا تؤثر سلبا إلا على قلة قليلة منهم فى حياتهم اليومية.

وشملت الدراسة التى أجراها باحثو معهد روبرت كوخ الرسمى بألمانيا أكثر من 7200 شخص، تم استطلاع آرائهم عن حالتهم الصحية ومدى تأثيرها على حياتهم الشخصية.

> وتبين من الدراسة أن ذوى الدخل المنخفض يرون أن حالتهم الصحية أسوأ من ذى قبل وأنهم أكثر تعرضا للمرض عن أقرانهم من ذوى الدخل المرتفع.

> وحسب الدراسة التى أعلن عن نتائجها اليوم الاثنين، فإن هناك ارتفاعا فى أعداد المصابين بمرض السكرى فى ألمانيا حيث يعانى منه 7.2% من الألمان.

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