ما أعراض التهاب العصب السابع؟

يشرح لنا الدكتور أيمن أبو العلا استشارى الباطنية والجهاز الهضمى أن التهاب العصب السابع، وهو ما يطلق عليه التهاب العصب الوجهى، أو بيلز بالسى.

وقال دكتور أيمن إن المرض يحدث نتيجة إصابة العصب الدماغى السابع الذى يتحكم فى عضلات الوجه، وهو ما يؤدى إلى ضعف أو شلل فى العضلات التى تتحكم فى تعبيرات الوجه.

وأنه تم اكتشاف المرض منذ القرن التسع عشر على يد الطبيب شارلز بيل وسمى المرض اسمه

يحدث المرض نتيجة لتورم أو التهاب فى العصب الدماغى السابع الذى يغذى عضلات الوجه سواء العصب المغذى للناحية اليمنى أو الناحية اليسرى ونادرا ما يصيب الناحيتين.

> لم يتم تحديد أسباب التهاب العصب أو حتى سبب و طريقة تطور المرض بدقة حتى الآن، ولكن تشير معظم الدراسات أنها قد تكون بسبب إصابات فيروسية تساعدها وجود عناصر أخرى مثل القلق والضغوط النفسية وتقلبات الجو.

وأكد دكتور أيمن أن هناك بعض الأعراض تفاجئ المريض وهى

> - صعوبة غلق العينين نتيجة لضعف العضلات.

> -آلام خلف أو أمام الأذن على الناحية المصابة.

> - صعوبة التحكم فى عضلات الوجه.

> - تغير الصوت وارتفاعه.

> -صعوبة فى الكلام.

> - فقدان القدرة على التذوق فى الجزء الأمامى من اللسان.

> - تغير كمية اللعاب و الدموع.

> - قد يصاحب ذلك صداع.

يظهر المرض غالبا فى فصل الشتاء عند ببعض من يعانون من:

> - التعرض لضغط نفسى شديد مثل المشاكل الزوجية أو القلق الشديد من الامتحانات لدى الطلبة.

> - ارتفاع المجهود الجسدى ثم التعرض فجأة لتيار هواء بارد.

> - التعرض للهواء البارد المباشر من النافذة أو تيار المكيف.

> - كبار السن الذين يعانون من ارتفاع شديد بنسبة سكر الدم.

> - النساء الحوامل فى نهاية أشهر الحمل.

> - بعد العمليات الجراحية لبعض أورام السرطانية و غيرها.

ويقول دكتور أيمن إن معظم الحالات تشفى خلال بضعة أسابيع سواء بالعلاج أو بدونه، كما يشفى الأطفال تماما، وعلى المريض أن يعيش حياته اليومية بطرقة طبيعية فحالة الشلل مؤقتة وتشفى فى الغالب.

> - ضرورة اتباع إرشادات اختصاصى العلاج الطبيعى لتقوية العضلات خلال الحياة اليومية مثل نفخ البالونات لتقوية عضلات الفم.

> - تجنب التعرض لتيارات الهواء الباردة.

> - تعلم طرق الاسترخاء لتقليل الضغوط النفسية.