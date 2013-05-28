صرح الدكتور حسام إبراهيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة بنها، أنه تم إشهار الجمعية العربية للتدريب والتعليم الطبى فى مصر، وتضم فى مؤسسيها نخبة من أساتذة كليات الطب المختلفة فى جميع التخصصات المهتمين بكل جديد فى علم الطب.

ويشير إبراهيم إلى أهمية الجمعية فى الاهتمام بالأطباء وتأهيلهم معنوياً للتعامل مع المرضى وكذلك للمشتغلين بالمهنة الطبية على اختلاف تخصصاتهم بأسلوب راق وآدمى، مشيراً إلى التدريب المستمر لهذه الفئات.

وأكد إبراهيم أن الجمعية تبدأ فعالياتها أول يونيه بسلسلة من الندوات والمؤتمرات، للتعريف بنشاط الجمعية ومهامها وتعليم السلوك وأخلاقيات الطب ونشر الأبحاث العلمية فى المجال الطبى ومناقشاتها للوصول إلى أحدث الوسائل فى العلاج، من أجل رفع المعاناة عن المرضى، ومن تحقيق نهضة طبية حقيقة على أرض الواقع.