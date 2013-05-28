الاستماع لدقات القلب ينبئ بإمكانية الإصابة بفقدان شهية المرضى

وجد باحثون فى جامعة "رويال هولواى" أن الاستماع لنبضات القلب، يمكن أن يُنبئ بإمكانية الإصابة بفقدان الشهية المرضى. وقد راقب الباحثون كما أوضح دكتور جمال شعبان أستاذ القلب بالمعهد القومى للقلب نساء سليمات فى عمر بين 19 و26 عاماً، ووجدوا أنه من خلال تركيزهن وعدّهن لنبضات القلب يمكنهن الاستماع لأجسامهم.

وقال الباحث مانوس تساكيريس، إن لهذه النتائج آثارا مهمة على فهم عدم الرضا عن صورة الجسم، لكنه أشار إلى وجود خطر من أن تطوّر بعض النساء ميلاً كبيراً لديهن لاعتبار أجسامهن أشياء، ويتجاهلن تقييمه من الداخل من أجل صحتهن البدنية.

ولفت إلى أن تلك النساء بالتالى معرّضات للإصابة باضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية المرضى، ومشكلات أخرى مثل الاكتئاب والضعف الجنسى.