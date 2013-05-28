أستاذ مخ وأعصاب: شد الجنين بقوة يعرضه لضمور المخ فى سن مبكرة

أكد الدكتور ماجد عبد النصير أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، أن إصابة الأطفال بمرض ضمور المخ فى سن مبكرة نتيجة لعامل وراثى داخل أفراد العائلة وبذلك ينتج المرض، وعندما تتعرض آلام الحامل إلى عمل الأشعة ينتج عنه ضمور لمخ الجنين ومن المشاكل التى يتعرض لها الأطفال فى مرض ضمور المخ، نتيجة شد المولود بقسوة بجفت أثناء الولادة أو حدوث صدمات أو نقص الأكسجين كل هذا يؤثر على نسيج المخ.

ويشير عبد النصير إلى أن مرض ضمور المخ فى سن مبكرة نتيجة لتعرض المولود إلى التهاب سحائى أو جفاف، إضافة إلى الإصابة بأحد الفيروسات وذلك يسبب تدهورا فى الأنزيمات المسئولة عن نمو وتطور المخ، مشيراً إلى أن أغلبها عوامل وراثية نتيجة خلل فى العائلة.

ويؤكد عبد النصير إلى أن هذه الحالات لم تتوصل الأبحاث الطبية والعلمية إلى أى اكتشافات فى علاجات جديدة لهذا النوع من مرض ضمور المخ فى سن مبكرة حتى الآن، ولكن بعض الحالات يتم علاجها حسب السبب.