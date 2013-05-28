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ابنتى لديها حفر فى أظافرها فهل تعانى من أنيميا؟

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ابنتى لديها حفر فى أظافرها فهل تعانى من أنيميا؟ ابنتى لديها حفر فى أظافرها فهل تعانى من أنيميا؟

أرسلت قارئة تقول: أبنتى عمرها سبعة أعوام وقد لاحظت منذ فترة أن سطح أظافر أصابعها يظهر عليه حفر صغيرة فهل يشير ذلك إلى كونها تعانى من نقص فى الفيتامينات أو المعادن أو تعانى من الأنيميا وفقر الدم أم أن ما تعانى منه هو مرض جلدى؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة:
> تقشر وحفر الأظافر عند الأطفال يمكن أن تكون ناتجة لعدة أسباب وهى:
> - احتمال أن تكون إشارة للإصابة بأمراض جلدية معينة مثل الإكزيما أو كبداية للإصابة بالصدفية وخاصة فى حالة انتشار تلك الحفر على جميع أظافر اليد والقدم.

- الإصابة بالفطريات وهو ما يزيد احتماله فى حالة كانت الحفر لا تنتشر على جميع الأظافر ولكن على عدد قليل منها.

فى بعض الحالات تكون تلك الحفر ناتجة لأسباب أخرى غير عضوية مثل أن تكون الطفلة لديها عادة النقر بالأظافر على الأسطح الصلبة وهو ما يتسبب فى ضعف الأظافر من منبتها وتكون حفر مع مرور الوقت.

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مصر 365