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"نحو سمع أفضل" تناقش علاقة التغذية بالسمع

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"نحو سمع أفضل" تناقش علاقة التغذية بالسمع "نحو سمع أفضل" تناقش علاقة التغذية بالسمع

تعقد جمعية نحو سمع أفضل برئاسة الدكتور أسامة عبد الحميد أستاذ الأذن والحنجرة بجامعة عين شمس، مؤتمرا علميا بعنوان "علاقة التغذية بضعف السمع والذى سيتم الطرح من خلاله للعديد من الأبحاث العلمية لأحدث الجراحات لعلاج فقدان و ضعف السمع وعلاقتهما بالتغذية.

وتسعى جمعية نحو سمع أفضل للعمل على تطبيق التعاون بين الجامعات والمراكز الطبية وجمعيات العمل المدنى، حيث تقوم بدورها فى التوعية والتثقيف للأفراد لتجنب المشكلة مثل زواج الأقارب وفحص ما قبل الزواج ومتابعة الحمل والولادة وعلاج التهابات الأذن وأخذ التطعيمات اللازمة للأطفال, فضلا عن إشراك المجتمع المدنى فى برامج تأهيل ضعف السمع وتحمل جزءا من التكلفة, وتشمل التوعية والعلاج وإجراء عمليات زراعة القوقعة لاستعادة السمع والكلام.

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مصر 365