نقيب المهندسين يطرح 4 سيناريوهات لتنمية منخفض القطارة

قال المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، إن النقابة العامة للمهندسين ليس من مصلحتها أن تمرر مشروع قومى مثل منخفض القطارة أو تنمية محور قناة السويس يتعارض مع القواعد الفنية المعمول بها فى العالم.

وأكد نقيب المهندسين خلال ندوة النقابة العامة حول سبل تنمية منخفض القطارة، أن النقابة مفتوحة أمام المؤيدين والمعترضين للمشروعات القومية المطروحة على الساحة حالياً مثل منخفض القطارة أو محور قناة السويس للنقاش حولها والكشف عن وجهات النظر الصحيحة وتطبيقها.

وأشار نقيب المهندسين أن يمكن استغلال المنخفض من خلال 4 سيناريوهات والتى فى مقدمتها توليد الطاقة الكهربية وتخزين المياه وتحليتها وتنمية محيط المنخفض زراعياً، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى خلق دلتا جديدة للاستزراع بمياه النهر الصناعى بالإضافة إلى استثمار الشلال الناتج عن المياه فى توليد الكهرباء.

ولفت إلى ضرورة استغلال مياه المصب التى تتدفق فى البحر من فرعى دمياط ورشيد من خلال إنشاء سد عن فرع النيل فى دمياط.