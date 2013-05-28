أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

نقيب المهندسين يطرح 4 سيناريوهات لتنمية منخفض القطارة

Google+ Print
نقيب المهندسين يطرح 4 سيناريوهات لتنمية منخفض القطارة نقيب المهندسين يطرح 4 سيناريوهات لتنمية منخفض القطارة

قال المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، إن النقابة العامة للمهندسين ليس من مصلحتها أن تمرر مشروع قومى مثل منخفض القطارة أو تنمية محور قناة السويس يتعارض مع القواعد الفنية المعمول بها فى العالم.

وأكد نقيب المهندسين خلال ندوة النقابة العامة حول سبل تنمية منخفض القطارة، أن النقابة مفتوحة أمام المؤيدين والمعترضين للمشروعات القومية المطروحة على الساحة حالياً مثل منخفض القطارة أو محور قناة السويس للنقاش حولها والكشف عن وجهات النظر الصحيحة وتطبيقها.

وأشار نقيب المهندسين أن يمكن استغلال المنخفض من خلال 4 سيناريوهات والتى فى مقدمتها توليد الطاقة الكهربية وتخزين المياه وتحليتها وتنمية محيط المنخفض زراعياً، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى خلق دلتا جديدة للاستزراع بمياه النهر الصناعى بالإضافة إلى استثمار الشلال الناتج عن المياه فى توليد الكهرباء.

ولفت إلى ضرورة استغلال مياه المصب التى تتدفق فى البحر من فرعى دمياط ورشيد من خلال إنشاء سد عن فرع النيل فى دمياط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365