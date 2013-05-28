وزير الإسكان يعتمد المخطط المعدل لمشروع "اليجريا" السكنى

قرر وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية اعتماد المخطط المعدل لمشروع اليجريا السكنى بمساحة 567.3 فدان والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 14 لسنة 2008 ضمن قطعة الأرض المخصصة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بمساحة 1483.23 فدان بالحى السابع عشر بمدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع مجتمع عمرانى متكامل التخطيط والتقسيم.

وأكد القرار الذى حمل رقم 152 لسنة 2013 إلغاء هذا القرار فى حال المساس بأى مراكز قانونية سابقة على صدور هذا القرار وتضرر ذوى الشأن.

وشدد القرار فى مادته الخامسة على التزام شركة السادس من أكتوبر بتقديم الرسومات التنفيذية والموصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع، وتلتزم بإنهاء المشروع وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات بالجلسة رقم 58 بتاريخ 19 فبراير 2012.