"القومى للمرأة" يشارك بالمؤتمر العالمى لتحسين الصحة الإنجابية بماليزيا

تشارك السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، فى فعّاليات الدورة الثالثة للمؤتمر العالمى عن المرأة والصحة الإنجابية ( المرأة تلد...Women deliver) المزمع انعقاده فى الفترة من 28 حتى 30 من الشهر الحالى بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأكدت التلاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا المؤتمر يستهدف تحسين الصحة الإنجابية للنساء والفتيات، ويناقش التقدم العالمى فى مجال تنظيم الأسرة ،سعياً للحد من معدل وفيات الأمهات على مستوى العالم والتى تقدر بحوالى 287،000 حالة وفاة للفتيات والنساء كل عام، وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية لكافة النساء.

وأضافت التلاوى أن المؤتمر سيبحث أيضا سبل تطوير استراتيجيات البلدان المختلفة نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 وإنهاء العنف ضد المرأة، كما يؤكد المؤتمر على قيمة الاستثمار فى الصحة الإنجابية للمرأة وانعكاسه على التقدم الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع بأسره.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يعد بمثابة منصة عالمية لضمان صحة وحقوق الفتيات والنساء، حيث يشارك فيه القادة الحكوميون، وواضعو السياسات، والمتخصصون فى الرعاية الصحية، وممثلو وسائل الإعلام العالمية.