ترحيل 9 فلسطينيين إلى قطاع غزة

كتب : أ ش أ منذ 43 دقيقة

قامت السلطات المصرية أمس بترحيل تسعة فلسطينيين ممن سبق دخولهم إلى البلاد بطرق غير شرعية، إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري، وتسليمهم

إلى سلطات القطاع.

وأكد مصدر أمني أن المُرَحَّلين تم ضبطهم بعد أن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية عن طريق الأنفاق الحدودية أو بسبب انتهاء فترة إقاماتهم، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية، التي قررت إعادتهم الى قطاع غزة، وتم تجميعهم وترحيلهم عبر ميناء رفح البري. وأشار إلى أن هناك عددا آخر ممن تم ضبطهم، جار عرضهم على الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنهم.